Росіяни обстріляли 10 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

114 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

11 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Роботине.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Лобковому, Пʼятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.

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