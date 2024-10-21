​Уночі уламки ворожих дронів упали в трьох районах Києва

Росіяни запустили по столиці України до десятка безпілотників.

У ніч на 21 жовтня протягом п'ятигодинної тривоги у трьох районах Києва впали уламки ворожих безпілотників.

Як повідомили у КМВА, окупанти запустили по столиці приблизно до десятка БпЛА ворога. Російські безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків. Захисники знищили усі.

Зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Такм постраждав один чоловік. Медики зафіксували у нього опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.