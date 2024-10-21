В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі уламки ворожих дронів упали в трьох районах Києва

Росіяни запустили по столиці України до десятка безпілотників.

​Уночі уламки ворожих дронів упали в трьох районах Києва
Наслідки обстрілу Києва
Фото: ДСНС України

У ніч на 21 жовтня протягом п'ятигодинної тривоги у трьох районах Києва впали уламки ворожих безпілотників.

Як повідомили у КМВА, окупанти запустили по столиці приблизно до десятка  БпЛА ворога. Російські безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків. Захисники знищили усі. 

Зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. 

В Дніпровському районі попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху  одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Такм постраждав один чоловік. Медики зафіксували у нього опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

Наслідки обстрілу Києва
Фото: ДСНС УКраїни
Наслідки обстрілу Києва

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies