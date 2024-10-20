Головне за неділю, 20 жовтня: атаки на Харків та Кривий Ріг, удар по аеродрому "Липецьк-2"

Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо корупції в медико-соціальних експертних комісіях і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"На жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності", - написав Зеленський.

Він наголосив, що чекає від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, "відповідних швидких жорстких рішень".

Сьогодні близько 15:15 російські окупанти здійснили черговий обстріл Ізюмського району Харківської області, повідомляє Харківська ОВА.

Під вогонь потрапило село Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади. Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка і 72-річної жінки.

Російські війська знову атакували Харків керованими авіабомбами.

"У Харкові лунають вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням", - повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.

"Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів - пошкоджено автозаправку, чекаємо на підтвердження", - додав Терехов.

Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед них - дитина.

Російські війська також завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області, який є складовою російського ВПК. Завод перебуває під санкціями країн ЄС і США, позаяк його продукція використовується для ведення війни в Україні.

Про це інформують джерела LB.ua.

На заводі імені Свердлова ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Відстань від українського кордону до заводу — 900 км. Після "візиту" українських дронів росіяни всю ніч писали в соцмережах про прильоти по заводу.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Сили оборони України атакували черговий аеродром у Росії. Під удар потрапив "Липецьк-2".

Урад по "Липецьку-2" підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога", — ідеться у повідомленні.

Громадяни Молдови на референдумі 20 жовтня проголосували проти вступу своєї країни до Європейського союзу.

Такі результати після отримання даних із майже 60% виборчих дільниць наводить Центральна виборча комісія Молдови, передає "Радіо Свобода".

Дані станом на 23:00 свідчать про те, що "за" проголосували трохи більш як 44% учасників референдуму, а майже 56% виступили проти.

На референдумі вирішувалося, "чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС". Чинна президентка і кандидатка на новий термін на посаді Мая Санду активно підтримує цю ідею. За її словами, "голос кожного важливий, незалежно від місця знаходження виборця". Натомість п’ять кандидатів на виборах закликали голосувати проти або бойкотувати референдум.

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