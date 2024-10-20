Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
Трамп озвучив план дій на випадок нападу Китаю на Тайвань
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії

 Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 ВКС РФ. 

Генштаб: Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії
Пожежа у Липецьку
Фото: Мережа X

Сили оборони України атакували черговий аеродром у Росії. Під удар потрапив "Липецьк-2".

Урад по "Липецьку-2" підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога", — ідеться у повідомленні.

Також, Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. На заводі виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

"В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються", — додають в Генштабі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies