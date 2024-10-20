Генштаб: Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк-2" у Росії

Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 ВКС РФ.

Сили оборони України атакували черговий аеродром у Росії. Під удар потрапив "Липецьк-2".

Урад по "Липецьку-2" підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2", що в Липецькій області рф. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога", — ідеться у повідомленні.

Також, Сили оборони України атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. На заводі виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за наявною інформацією на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби.

"В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються", — додають в Генштабі.