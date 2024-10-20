ЦПД: з'явилися супутникові знімки пересування північнокорейських військ до Росії

У Владивостоці розгорнули спецназ у 1,5 тисячі військових КНДР.

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Супутники фіксують пересування 12 тисяч військових з КНДР до російського Владивостока.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, пересування близько 12 тисяч військових КНДР до Росії фіксується із супутника. У Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 військових.

Фото: ЦПД

"Розвідка Південної Кореї стежить за всім. Наша розвідка також все знає", — наголошує Коваленко.

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