ЦПД: з'явилися супутникові знімки пересування північнокорейських військ до Росії

Супутники фіксують пересування 12 тисяч військових з КНДР до російського Владивостока.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, пересування близько 12 тисяч військових КНДР до Росії фіксується із супутника. У Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 військових.
"Розвідка Південної Кореї стежить за всім. Наша розвідка також все знає", — наголошує Коваленко.
Перекидання північнокорейських військ до Росії. Що відомо
- Видання KyivPost з посиланням на джерела у розвідці повідомило, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару Сил оборони по скупченню ворога поблизу Донецька загинули 20 військовослужбовців, шестеро з яких виявилися північнокорейськими офіцерами. Ще троє представників КНДР зазнали поранень.
- Минулого тижня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
- Цього тижня Володимир Зеленський підтвердив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
- Центр протидії дезінформації повідомив, що РФ буде змішувати військових КНДР із бурятами для “маскування”.
- 18 жовтня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, у якому північнокорейські солдати отримують російське спорядження на одному з полігонів РФ.
- Того ж дня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії.
- Південнокорейська розвідка після наради підтвердила, що Північна Корея вирішила направити своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил. Йдеться про 12 тисячі військових, серед яких - представники елітних частин.
- Наразі солдати КНДР дислокуються, крім Владивостока, в Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини РФ. Північнокорейці отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за росіян.
- Після завершення адаптаційної підготовки північнокорейців відправлять на передову.
- Тим часом очільник комітету Палати представників Конгресу США з питань розвідки Майк Тернер надіслав президенту Джо Байдену відкритого листа щодо інформації про залучення Росією до війни в Україні військ з Північної Кореї.
- Франція вважає, що залучення військових КНДР у війну в Україні спровокує серйозну ескалацію.
- За інформацією розвідки Південної Кореї, до Владивостока (РФ) КНДР перекинула близько 1500 бійців сил спецоперацій. Невдовзі очікують подальше розгортання.