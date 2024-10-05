KyivPost: На Донеччині ракетним ударом знищили шістьох офіцерів з КНДР

Видання KyivPost з посиланням на джерела у розвідці стверджує, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару Сил оборони по скупченню ворога поблизу Донецька загинуло 20 військовослужбовців, шестеро з яких виявилися північнокорейськими офіцерами. Ще троє представників КНДР зазнали поранень.

Судячи з інформації, розміщеної у російських пропагандистських джерелах, перед атакою окупанти демонстрували корейцям навчання особового складу методам ведення наступальних та оборонних дій.

Про ймовірність надсилання обмеженого контингенту північнокорейських військ на лінію фронту в Україні Головне управління розвідки Міноборони повідомляло ще минулоріч. У Сполучених Штатах вважали, що путінська армія викориситає "гостей" з КНДР як гарматне м'ясо для своїх штурмів.

Проте експерти відзначали, що Пхеньян скористається цією ситуацією, щоб провести навчання своїх елітних службовців у справжніх бойових умовах - те, чого гостро не вистачає режиму Кім Чен Ина. Схоже, ця версія знайшла своє підтвердження.