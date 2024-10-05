На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
ГоловнаСуспільствоВійна

KyivPost: На Донеччині ракетним ударом знищили шістьох офіцерів з КНДР

Підтвердження, що Пхеньян надіслав особовий склад для "отримання бойового досвіду".

KyivPost: На Донеччині ракетним ударом знищили шістьох офіцерів з КНДР
Армія КНДР
Фото: EPA/UPG

Видання KyivPost з посиланням на джерела у розвідці стверджує, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару Сил оборони по скупченню ворога поблизу Донецька загинуло 20 військовослужбовців, шестеро з яких виявилися північнокорейськими офіцерами. Ще троє представників КНДР зазнали поранень.

Судячи з інформації, розміщеної у російських пропагандистських джерелах, перед атакою окупанти демонстрували корейцям навчання особового складу методам ведення наступальних та оборонних дій.

Про ймовірність надсилання обмеженого контингенту північнокорейських військ на лінію фронту в Україні Головне управління розвідки Міноборони повідомляло ще минулоріч. У Сполучених Штатах вважали, що путінська армія викориситає "гостей" з КНДР як гарматне м'ясо для своїх штурмів. 

Проте експерти відзначали, що Пхеньян скористається цією ситуацією, щоб провести навчання своїх елітних службовців у справжніх бойових умовах - те, чого гостро не вистачає режиму Кім Чен Ина. Схоже, ця версія знайшла своє підтвердження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies