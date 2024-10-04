Поліція підозрює мешканку Харкова у спробі нажитися на військовозобов’язаному

Правоохоронці підозрюють мешканку Харкова в тому, що вона намагалась отримати гроші в обмін на оформлення інвалідності та визначення чоловіка непридатним до служби.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці викрили 56-річну харків’янку, яка обіцяла вирішити питання, користуючись уявним впливом у медустанові системи МВС. Жінка вирішила заробити на місцевому мешканці, який проходив ВЛК.

“Зловмисниця запропонувала харківʼянину нібито домовитись з лікарями про створення фіктивної історії хвороби. За планом жінки, чоловіка мали госпіталізувати, а надалі оформити другу групу інвалідності для звільнення від військової служби та можливості офіційного виїзду за кордон”, - повідомили в поліції.

За це жінка отримала 29 тис. доларів, після чого її затримали.

Слідчі поліції оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України, жінці загрожує 8 років позбавлення волі.