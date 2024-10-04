Під час евакуації мирних жителів з прикордоння Сумської області, екіпаж "Білий Янгол" потрапив під дронову атаку російської армії.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Страх дітей від постійних вибухів змусив ще одну сім’ю покинути свою домівку на прикордонні Сумщини та переїхати до більш безпечного місця. У цьому їм допомогли правоохоронці", — ідеться у повідомленні.

Працівники підрозділу "Білий Янгол" евакуювали з Білопільщини родину з трьома дітьми, а також ще трьох собак та кота.

"Цього ж дня, повертаючись на Білопільщину, щоб евакуювати ще одну групу людей, поліцейські потрапили під атаку російських FPV-дронів. На щастя, завдяки броньованому авто ніхто не постраждав", — зазначають у поліції.