Міносвіти: з жовтня учні початкових класів з усієї країни харчуватимуться безоплатно

З бюджету 2024 року на ці цілі виділено 2 млрд гривень.

Учні початкових класів по всій Україні з жовтня харчуватимуться безоплатно.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

З бюджету 2024 року на ці цілі виділено 2 млрд гривень. Їх уряд передасть місцевим громадам у формі субвенції.

Зазначається, що учні 1-4 класів отримають якісне й поживне гаряче харчування.

У школі мають організувати очне або змішане (очне та дистанційне) навчання.

Отримані гроші громади можуть використати на придбання продуктів харчування, або для оплати послуг кейтерингу та/або аутсорсингу.

При цьому вартість гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

Всі процеси мають відповідати вимогам постанови уряду від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Уряд ухвалив зміни щодо механізмів залучення коштів донорів для реалізації реформи шкільного харчування в закладах освіти.У 2024 році на ремонт та реконструкцію шкільних їдалень у державному бюджеті передбачили 1,5 млрд гривень. Більшу частину коштів, а саме 1,050 млрд, мали освоїти до 1 серпня. Фактично ж не використали жодної гривні. Чому так сталося, читайте у матеріалі LB.ua "Модернізація шкільних їдалень: “наварити” на обідах не вдасться?".