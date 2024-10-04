Армія РФ обстріляла населені пункти Харківщини, є жертви

Російська армія знову атакувала населені пункти Харківщини. Під обстріли потрапили Ізюмський та Чугуївський райони. Відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Чугуївської, Дергачівської, Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 жовтня близько 15:30 ворог поцілив по селу Охримівка Чугуївського району. Поранення отримав 31-річний чоловік, його доставлено до лікарні.

Також 3 жовтня близько 18:00 ЗС РФ вдарили з дрону по селу Токарівка і влучили по мотоблоку, на якому рухались двоє цивільних осіб — 62-річна жінка та 67-річний чоловік. З травмами обох постраждалих доставлено до лікарні.

4 жовтня близько 10:00 російська армія вдарила двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні з життям, отримав 35-річний чоловік – співробітник місцевої агрофірми.

Приблизно о 10:10 ворог також застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Загинув 55-річний чоловік. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння.

Орієнтовно о 10:40 ворог із застосуванням КАБів вдарив по селу Чернещина, внаслідок чого пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.

Близько 16:35 в результаті влучання ворожого FPV-дрона по Куп’янську тілесні ушкодження отримав 37-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль.