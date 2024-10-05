Серед них насамперед обеліски та монументи тим, хто впроваджував радянський устрій та проводив колективізацію

Російські загарбники планують внести до переліку так званих об’єктів культурної спадщини понад 120 пам’ятників на ТОТ Луганщини

Російська окупаційна адміністрація на Луганщині планує внести понад 120 пам’ятників до переліку так званих об’єктів культурної спадщини області.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Серед них насамперед обеліски та монументи тим, хто впроваджував радянський устрій та проводив колективізацію на теренах України”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, до переліку планують внести пам’ятники сучасним “героям СВО”, які вбивали та ґвалтували місцеве населення.

Водночас окупанти знесли пам’ятні знаки “Жертвам сталінських репресій” та “Жертвам голодомору” у Луганську.