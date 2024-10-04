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Росіяни призивають на строкову службу мешканців ТОТ Запорізької області

Після призову мешканці ТОТ Запорізької області відправляються до навчальних центрів на території окупованого Криму або до Новоросійська.

Росіяни призивають на строкову службу мешканців ТОТ Запорізької області
Росіяни призивають на строкову службу мешканців ТОТ Запорізької області (архівне фото)
Фото: slovoidilo.ua

На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни почали призов на строкову службу.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але, хочу зазначити, що після 2,5 років окупації знаходитися на ТОТ, не отримавши паспорт, - це фізична загроза для життя та здоровʼя”, - сказав він.

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Федоров додав, що після призову мешканці ТОТ Запорізької області відправляються до навчальних центрів на території окупованого Криму або до Новоросійська. Згодом їх відправляють на лінію фронту.

Начальник Запорізької ОВА закликав мешканці захоплених територій, яких змусили вступити до ворожої армії, звернутися в український державний проєкт “Хочу жить”. Таким чином вони зможуть врятувати своє життя.

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