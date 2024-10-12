ISW: Кілька тисяч північнокорейських військових проходять навчання в РФ

Кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на матеріал видання The Washington Post зауважують, що офіційні особи Південної Кореї та України заявили, що північнокорейські солдати діють разом із російськими військами в Україні.

Зокрема, представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України, але Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли в Україні.

За словами українського посадовця, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються у Росії. На його думку, російське військове командування може розгорнути цих піхотинців на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або у прикордонних районах Росії, щоб звільнити російські «резерви» для боротьби у межах України.

Аналітики ISW зазначають, що масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія могла б розгорнути на лінії фронту або яке могло б звільнити російські сили уздовж кордону, невідомі, однак ці сценарії також можуть допомогти Росії залучити додаткові сили до пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію російської літньої наступальної операції.

Зазначається, що північнокорейські військові, ймовірно, діють в окупованій Донецькій області. Також аналітики нагадують, що внаслідок нещодавнього ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули кілька північнокорейських офіцерів.