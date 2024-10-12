Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя постраждали троє людей, серед них — дитина

Внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя у ніч на 12 жовтня, трам зазнали жінки 55 та 22 років, а також 11-річна дівчинка.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У ніч на 12 жовтня російська армія завдала трьох ударів по Запоріжжю. Двоє людей від госпіталізації відмовились одразу. 11- річній дівчинці медики надали всю необхідну допомогу в лікарні.

Впродовж доби окупанти завдали 425 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

"Війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Юрківці, Гуляйполю, Малій Токмачці та Роботиному. 205 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку", — зазначає Федоров.

Також 14 обстрілів РСЗВ накрили Лобкове, Левадне, Малу Токмачку та Роботине.

Ще 198 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.