Росіяни атакували 12 громад Сумщини

Внаслідок однієї з атак поранення отримав мирний мешканець.

Сьогодні, 11 жовтня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 98 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 216 вибухів.

Зокрема, по Есманьській громаді росіяни вдарили з артилерії, в результаті обстрілу було поранено 1 цивільну особу. Також були удар FPV-дроном та мінометний обстріл.

Білопільську та Хотінську громади армія РФ атакувала КАБами, дронами, мінометами та танками.

По Краснопільській, Свеській та Великописарівській громадам загарбники били дронами, артилерією та мінометами.

Сумську громаду окупаційна армія атакувала ударними БпЛА “Герань-2”, а Миропільську та Новослобідську - КАБами та дронами.

По Середино-Будській громаді російські військові били дронами та мінометами, по Зноб-Новгородській - артилерією, а по Шалигинській - дронами.