Росіяни атакували КАБами Харків та область

Наразі даних про постраждалих не надходило.

Сьогодні ввечері, 11 жовтня, росіяни атакували КАБами Харків та Харківську область.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по лісозмузі в Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину - без постраждалих”, - написав Синєгубов.

Крім того, за попередніми даними, ще один КАБ влучив у Дергачівській громаді Харківського району.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив удар КАБом по лісосмузі Шевченківського району, внаслідок удару минулся без постраждалих та руйнувань.