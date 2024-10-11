Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували КАБами Харків та область

Наразі даних про постраждалих не надходило.

Росіяни атакували КАБами Харків та область
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Сьогодні ввечері, 11 жовтня, росіяни атакували КАБами Харків та Харківську область.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по лісозмузі в Шевченківському районі Харкова. На цю хвилину - без постраждалих”, - написав Синєгубов. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, за попередніми даними, ще один КАБ влучив у Дергачівській громаді Харківського району. 

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив удар КАБом по лісосмузі Шевченківського району, внаслідок удару минулся без постраждалих та руйнувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies