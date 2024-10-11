Справа про дезертирство: суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Гнезділову

Бійця відправили під варту на два місяці.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову – військовослужбовцю 56 ОМПБР, який минулого місяця оголосив про те, що самовільне залишає місце несення служби. Про це повідомляє "Суспільне".

Бійця відправили під варту на 60 діб. Він заявив, що голосить голодування, якщо Міністерство оборони не напрацює законопроєкт про демобілізацію.

Гнєзділов висловив упевненість, що його засудять, і сказав, що закони щодо військовослужбовців в Україні є дискримінаційними.

"Служба – це обов'язок кожного громадянина, і захист – обов'язок кожного громадянина нашої країни, але без чітких термінів це перетворюється на кріпосне право", – вважає він.

Військовослужбовець 56 бригади Сергій Гнезділов розпочав службу ще в 2019 році. У вересні цього року він публічно оголосив, що іде в самовільне залишення частини. Своє рішення він аргументував відсутністю чітких термінів служби. У бригаді, коментуючи рішення Сергія, назвали цей крок злочином. Відомо, що військовий мав пройти медичний огляд в одному зі східних міста, але натомість поїхав до Києва.

Цього тижня, в середу, Гнезділова затримали. За даними правоохоронців, він переховувався і неодноразово змінював місце перебування. Сам Гнезділов у коментарі Times у вівторок казав, що перебував у Карпатах.

Правоохоронці кваліфікували дії військового як дезертирство, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Більше на цю тему – в матеріалі "В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави".