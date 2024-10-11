Бійці ГУР МО спільно із прикордонниками та ТрО ЗСУ провели успішну операцію в селі Тьоткіно, Курської області РФ і знищили засоби зв'язку, транспорт та будівлю з особовим складом ворога.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"У селі тьоткіно атаками fpv дронів спалено засоби зв’язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії держави-агресора росії", — пишуть в ГУР. Успішну спецоперацію здійснили ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МО України спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.