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Українські розвідники знищили будівлю з окупантами в російському Тьоткіно

FPV-дронами знищено ворожі засоби зв’язку і транспортний засіб.

Українські розвідники знищили будівлю з окупантами в російському Тьоткіно
Фото: скріншот

Бійці ГУР МО спільно із прикордонниками та ТрО ЗСУ провели успішну операцію в селі Тьоткіно, Курської області РФ і знищили засоби зв'язку, транспорт та будівлю з особовим складом ворога.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"У селі тьоткіно атаками fpv дронів спалено засоби зв’язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії держави-агресора росії", — пишуть в ГУР. Успішну спецоперацію здійснили ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МО України спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.

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