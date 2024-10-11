Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Андрій Мацола: «Футбол усі люблять, і всі готові грати. Але не у футбол без правил, як у нас»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, – Координаційний штаб (доповнено)
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини

Це є реакцією на події у МСЕК Рівного.

СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
СБУ
Фото: СБУ

Керівникам медико-соціальних експертних комісій Рівненщини 11 жовтня оголосили офіційне застереження.

Як повідомила Рівненська ОВА, зробили це працівники обласного управління служби безпеки України за участі представників обласної адміністрації.

"Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії. Це стало реакцією на викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів, про яку нещодавно повідомили правоохоронці", - пояснили в ОВА.

  • 9 жовтня стало відомо, що у Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах. Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. 
  • 5 жовтня затримали й повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів.
  • Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки  у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • 11 жовтня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що міністерство отримало тисячі скарг на роботу МСЕК по Україні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies