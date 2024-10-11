СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини

Це є реакцією на події у МСЕК Рівного.

Керівникам медико-соціальних експертних комісій Рівненщини 11 жовтня оголосили офіційне застереження.

Як повідомила Рівненська ОВА, зробили це працівники обласного управління служби безпеки України за участі представників обласної адміністрації.

"Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії. Це стало реакцією на викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів, про яку нещодавно повідомили правоохоронці", - пояснили в ОВА.