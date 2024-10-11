СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини

Керівникам медико-соціальних експертних комісій Рівненщини 11 жовтня оголосили офіційне застереження.
Як повідомила Рівненська ОВА, зробили це працівники обласного управління служби безпеки України за участі представників обласної адміністрації.
"Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії. Це стало реакцією на викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів, про яку нещодавно повідомили правоохоронці", - пояснили в ОВА.
- 9 жовтня стало відомо, що у Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах. Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників.
- 5 жовтня затримали й повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів.
- Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- 11 жовтня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що міністерство отримало тисячі скарг на роботу МСЕК по Україні.