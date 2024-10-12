Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини

Начальник Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександр Крупа звільнився за власним бажанням.

Про це повідомляє “Суспільне Хмельницький” з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська.

Олександр Крупа минулого року на займаній посаді заробив 657 126 гривень.

У декларації Крупи за 2023 рік вказано, що він та члени його родини мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

Також у власності Крупи чотири автомобілі: Volkswagen Touareg 2013 року, Audi Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, Audi Q8 2021 року.