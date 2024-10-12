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Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини

Тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська.

Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Олександр Крупа
Фото: Суспільне Хмельницький

Начальник Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області Олександр Крупа звільнився за власним бажанням.

Про це повідомляє “Суспільне Хмельницький” з посиланням на  власні джерела.

Зазначається, що тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська.

Олександр Крупа минулого року на займаній посаді заробив 657 126 гривень.

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У декларації Крупи за 2023 рік вказано, що він та члени його родини мають 3 квартири, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

Також у власності Крупи чотири автомобілі: Volkswagen Touareg 2013 року, Audi Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, Audi Q8 2021 року.

  • 5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

  • У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.

  • Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

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