Депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили $1,5 млн, повідомлено про підозру у незаконному збагаченні

Депутатці Хмельницької міськради, яку напередодні затримали та у якої вилучили $1,5 млн, повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Про підозру депутатці повідомив заступник Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювана, будучи депутатом міськради з листопада 2020 року, набула активів на понад 57 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи.

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн.

Наразі депутатку затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.