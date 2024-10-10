Уночі росіяни атакували Україну ракетами і 62 ударними БпЛА

Захисники збили 41 дрон, ще 14 локаційно втрачені. Станом на 11 бойова робота триває.

Уночі російська армія атакувала України двома балістичними ракетами "Іскандер-М", керованою авіаракетою Х-31 П, двома керованими авіаракетами Х-59/69 з території Криму, трьома керованими ракетами С300 з окупованої частини Донецької області, 62 ударними БпЛА з російських Приморського-Ахтарська і Курська.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Про це повідомили в Telegram Повітряних сил.

"В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати відбиття атаки

Станом на 11.00 бойова робота триває. Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також є велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Одеській, Полтавській і Донецькій областях.