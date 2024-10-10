Росіяни вдарили крилатими ракетами і безпілотниками по Миколаївщині

Через обстріли спалахнули пожежі, але минулося без постраждалих.

Учора ввечері, 9 жовтня, о 22:15 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт на околицях Миколаєва. Попередньо росіяни застосували крилаті ракети типу Х-59/Х-69.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, через атаку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

Крім цього, учора ворог сім разів атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV, а о 12:49 завдавав артилерійських обстрілів. Через це у с. Солончаки пошкоджено два житлових будинки, у с. Дмитрівка – три житлових будинки, лінію електропередач, газопровід, господарчі споруди, непрацюючий заклад дошкільної освіти та три транспортні засоби. Постраждалих немає.

Також вчора о 14:08 ворог атакував м. Очаків Очаківської громади дроном типу FPV. Постраждалих немає.

У ніч на 10 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».