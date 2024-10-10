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​Сили оборони знищили 1080 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення армія противника втратила 662 200 солдатів.

​Сили оборони знищили 1080 окупантів упродовж доби
війна з РФ
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1080 російських окупантів, 41 артилерійську систему, 3 засоби ППО, 2 РСЗВ та 74 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 665 200 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19263 (+41) од,
  • РСЗВ  – 1225 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3386 (+1).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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