​Сили оборони знищили 1080 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 1080 російських окупантів, 41 артилерійську систему, 3 засоби ППО, 2 РСЗВ та 74 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія противника втратила 662 200 солдатів.

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