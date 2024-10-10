​Сили оборони знищили 1080 окупантів упродовж доби

Упродовж доби Сили оборони знищили 1080 російських окупантів, 41 артилерійську систему, 3 засоби ППО, 2 РСЗВ та 74 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 665 200 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8945 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19263 (+41) од,
- РСЗВ – 1225 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3386 (+1).
Дані уточнюються.