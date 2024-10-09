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9 жовтня на Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень, - Генштаб

На Курахівському напрямку відбулось 31 боєзіткнення.

9 жовтня на Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень, - Генштаб
Український снайпер
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 9 жовтня зафіксовано 119 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши три ракети, 58 авіаударів (скинули 104 КАБ), також задіяли 694 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3324 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня чотири рази атакували в районі Вовчанська та Тихого. Під бомбардування потрапили населені пункти Цупівка, Липці та Слатине.

Сімнадцять разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Райони населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське, що на Лиманському напрямку, 18 разів були атаковані російськими загарбниками. Захисники України відбили 16 атак ворога. Бої тривають неподалік Дружелюбівки та Новосадового.

Сім штурмових дій в районі Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок на Краматорському напрямку здійснили окупанти протягом сьогоднішнього дня. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

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Торецький напрямок: тут агресори за підтримки авіації 11 разів атакували поблизу Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

Висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 25. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Нашими захисниками на цей час зупинено 23 атаки. Основні зусилля - 13 штурмів, ворог сьогодні сконцентрував біля Селидового, де два боєзіткнення тривають по цей час.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 189 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три засоби РЕБ, одну артилерійську систему, два автомобілі, один багі та мотоцикл, пошкоджено одну гармату та бойову броньовану машину.

За сьогодні на Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності, всього станом на цей час зафіксовано 31 спробу захопити наші позиції, три з яких тривають дотепер. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

Шість разів агресор штурмував передній край нашої оборони в районах Богоявленки на Времівському напрямку за сьогодні. Українські воїни зупинили всі спроби потіснити їх з позицій, до того ж окупанти залучали штурмову авіацію – били НАРами по населеному пункту Роздольне.

На Придніпровському напрямку чотири зазіхання на позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, окупанти завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ, та здійснили 165 артилерійських обстрілів по населених пунктах Курщини.

Окремо варто відзначити воїнів 38 окремої бригади морської піхоти, 14 бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 425 окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.

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