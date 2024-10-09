​Поліція Харківщини підозрює адвоката в тому, що той допомагав виїхати з України чоловікам призовного віку

Слідчі поліції Харківської області повідомили про підозру адвокату у тому, що той допомагав перетнути кордон чоловікам призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідчі встановили, що до 45-річного підозрюваного звернувся за консультацією чоловік, який хотів оновити свої дані й отримати військовий документ у ТЦК та шукав представника. Однак зловмисник повідомив, що чоловіка все одно мобілізують до лав ЗСУ та що він на постійній основі допомагає громадянам України перетнути державний кордон поза наявними пунктами пропуску, тобто “в чорну”, - йдеться у повідомленні.

При цьому адвокат повідомив, що начебто успішно переправив через кордон понад 20 груп, кожна щонайменше з 4 осіб. Вартість переправлення за кордон - 7 тис. євро або 7,5 тис. доларів.

Бажаючий втекти з України чоловік отримав покрокову інструкцію з переправлення з Вінницької області в напрямку Молдови через Придністровський регіон.

Разом з ще одним майбутнім нелегалом він отримав від співучасника підозрюваного адвоката мапу з прокладеним маршрутом до державного кордону через ліс. Процес перетину кордону координатор скеровував через геолокацію.

Правоохоронці задокументували всі протиправні дії, 45-річному адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Зараз встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину, також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину.