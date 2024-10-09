Народний депутат Петро Порошенко заявив, що за два тижні буде окремий законопроєкт про демобілізацію військових віком 18-25.
Про це голова фракції “ЄС” Петро Порошенко повідомив на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.
Він зазначив, що ті, хто зараз підлягає призову, але законом захищений, щодо них питання врегульоване. А ті, хто зараз вже служить, і ті хто, мають певні обмеження по здоров’ю – вони все ще залишають у лавах Збройних Сил.
Порошенко зауважив, що влада називала різну кількість мобілізованих чоловіків до 25 років – спочатку 54 тисячі, зараз 6 тисяч.
“Ми домовились, що протягом двох тижнів буде розглянута наша ініціатива, буде розроблений законопроєкт, і врешті-решт будуть врегульовані зазначені питання”, – сказав нардеп.
- Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років. Однак демобілізації в документі не передбачали.
- Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов.
- Більше про це читайте в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20".