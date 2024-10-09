Також Порошенко заявив, що влада маніпулює цифрами щодо кількості вже мобілізованих чоловіків цієї категорії.

Народний депутат Петро Порошенко заявив, що за два тижні буде окремий законопроєкт про демобілізацію військових віком 18-25.

Про це голова фракції “ЄС” Петро Порошенко повідомив на брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент LB.ua.

Він зазначив, що ті, хто зараз підлягає призову, але законом захищений, щодо них питання врегульоване. А ті, хто зараз вже служить, і ті хто, мають певні обмеження по здоров’ю – вони все ще залишають у лавах Збройних Сил.

Порошенко зауважив, що влада називала різну кількість мобілізованих чоловіків до 25 років – спочатку 54 тисячі, зараз 6 тисяч.

“Ми домовились, що протягом двох тижнів буде розглянута наша ініціатива, буде розроблений законопроєкт, і врешті-решт будуть врегульовані зазначені питання”, – сказав нардеп.