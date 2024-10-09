Росіяни закатували до смерті жителя тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині

Інцидент стався на початку жовтня.

Окупанти закатували до смерті місцевого жителя тимчасово окупованої Каховки 45-річного Володимира Закаблука.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Видання з посиланням на коментарі знайомих та друзів жертви повідомляють, що окупанти затримали Закаблука у Каховці. Після цього чоловіка жорстоко катували, він помер від отриманих травм.

Відомо, що інцидент стався на початку жовтня.

Закаблук працював у місцевій філії ТОВ "АТ "Каргілл", яка, зокрема, володіла маслоекстракційним заводом у Каховці.

З 2004 по 2008 роки Закаблук був зареєстрований ФОП з видами діяльності, пов'язаними з наданням транспортних послуг та посередництвом у спеціалізованій торгівлі.