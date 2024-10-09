Сили оборони: ворог стягує штурмові групи під Роботине на Запорізькому напрямку

Російська армія стягує до населених пунктів Роботине та Приютне Запорізької області особовий склад штурмових груп. Однак за інформацією розвідки, створення наступальних угруповань не виявлено.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Щодо того, чи почали (російські війська - ред.) вже свої більш активні штурмові дії на напрямках Запоріжжя — це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми, але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", — сказав він.

Наразі ворог проводить розвідувально-пошукові дії для виявлення вогневих засобів Сил оборони. За словами Волошина, ймовірно до тижня часу ворог може розпочати штурмові дії малими групами піхоти.

"Наразі створення наступальних угруповань нашою розвідкою не виявлено. Зараз ці штурмові групи формуються з тих російських частин і з'єднань, які діють на цьому напрямку. Зокрема, це мотострілецькі підрозділи й підрозділи їхніх десантно-штурмових військ. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто, штурмова група у складі невеликих груп піхоти від п'яти до 10 людей. Вони будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення, які будуть тримати вже ці захоплені позиції", — додав речник.

Російська армія щоденно обстрілює території півдня України. Ситуація складна. Росіяни застосовують артилерію, ракети, авіацію, безпілотні літальні апарати та проводять штурмові дії.