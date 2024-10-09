Найважчим за кількістю боїв другу добу поспіль був Курахівський напрямок

Покровський мав лише незначно менше зіткнень з окупантами.

Протягом минулої доби в Україні зафіксували 172 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора Росія завдала одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 82 авіаударів, зокрема, скинула 137 КАБ. Крім цього, росіяни провели 3460 обстрілів, з них 70 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1190 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку ворог намагався чотири рази штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалікСиньківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Невського, Новосадового та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дві штурмові дії російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, активно застосовуючи авіацію, здійснив 12 атак неподалік Торецька, Неліпівки та Диліївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Катеринівка та Антонівка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного та Новоданилівки.

Шість разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали десять авіударів одинадцятьма КАБми по власній території.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зі своєї території активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.