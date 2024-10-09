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Антимонопольний комітет виявив змову щодо тендерів в Одеській області

Дві компанії, які вдалися до махінацій щодо конкуренції, отримали багатомільйонний штраф.

Антимонопольний комітет виявив змову щодо тендерів в Одеській області
Фото: Facebook АМКУ

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України на засіданні у вівторок ухвалила рішення покарати дві компанії за змову, яка дозволила їм вигравати тендери на проведення електроробіт в Одеській області.

Як пише пресслужба відомства, компанії "ЕНЕРГОМИР" та ""УКРЕНЕРГОМОНТАЖ" узгодили свої дії щодо відсутності конкуренції і таким чином отримали перевагу під час процесу торгів. 

Їм вдалося виграти право провести капітальний ремонт мереж у порту "Южний", замінити обладнання в Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також виконати низку робіт для Міської клінічної інфекційної лікарні. Загальна очікувана вартість усіх цих закупівель склала понад 81 мільйон гривень. 

За змову компанії покарані штрафом у розмірі близько 10,2 мільйона гривень. Також упродовж наступних трьох років, відповідно до законодавства, вони вже не зможуть брати участь у тендерах.

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