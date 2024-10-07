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Внаслідок ракетного удару по порту "Південний" пошкоджено цивільне судно

Російська армія атакувала цивільне судно, завантажене зерном кукурудзи для експорту.

Внаслідок ракетного удару по порту "Південний" пошкоджено цивільне судно
цивільне судно
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Раніше Росія вдарила по судну, що везло пшеницю до Єгипету. 

"Це ніщо інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку”, – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Росія традиційно заявляє про знищення нібито військових вантажів, однак всі атаки спрямовані на цивільні об’єкти. Нещодавно подібна атака по Ізмаїльському району Одеської області пошкодила вантажівки та адмінбудівлі на кордоні з Румунією.

Попри постійні обстріли, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

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