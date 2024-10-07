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Засоби РЕБ, гармати та антени зв’язку: бійці ГУР знищили чергові ворожі цілі

Ворожу техніку знищили за допомогою FPV-дрона.

Засоби РЕБ, гармати та антени зв’язку: бійці ГУР знищили чергові ворожі цілі
Фото: скріншот

Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Крила" виявили та знищили військову техніку та обладнання російських окупантів.

Про це ідеться у повідомленні ГУР МО.

"Бійці підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, продовжують вдалі мисливські практики на фронті",  зазначили у повідомленні. 

Серед знищених ворожих цілей: гаубиці Д-20 та Д-30, антени зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби. 

Ворожу техніку знищили за допомогою FPV-дрона.

 

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