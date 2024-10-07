Бійці спецпідрозділу ГУР МО "Крила" виявили та знищили військову техніку та обладнання російських окупантів.

Про це ідеться у повідомленні ГУР МО.

"Бійці підрозділу «Крила», що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, продовжують вдалі мисливські практики на фронті", – зазначили у повідомленні.

Серед знищених ворожих цілей: гаубиці Д-20 та Д-30, антени зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби.

Напередодні бійці ГУР спалили російський ЗРК "Оса" за $10 мільйонів.

7 жовтня кіберфахівці ГУР паралізували роботу судів у Росії. Українські хакери зламали систему "Правосудие".

Ворожу техніку знищили за допомогою FPV-дрона.