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Журналісти отримали відео з побиттям дитини у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині

На кадрах видно, як вихователька б’є дівчинку залізним прутом і кулаками, зокрема по голові і називає "скотинякою".

Журналісти отримали відео з побиттям дитини у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині
Ілюстративне фото
Фото: ndtv.com

Журналісти отримали відео жорстокого поводження з вихованцями навчально-реабілітаційного центру на Львівщині та застосування до них фізичної сили.

Відео виданню "Українська правда. Життя" надало джерело, якому його передали діти.

На кадрах видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом і кулаками, зокрема по голові. Коли дитині вдається вирватися, вихователька агресивно зупиняє її і називає “скотинякою”. За актом фізичного насильства у цей час спостерігають інші вихованці закладу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що досудове розслідування за фактами знущання та насильства над вихованцями центру триває.

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На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу. 

Раніше стало відомо, що директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків.

27 вересня до поліції звернулась представниця Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про випадки можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором закладу. Йдеться про заклад, який розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.

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