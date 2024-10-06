​На Херсонщині працюватиме "дитсадок на колесах", - ОВА

Автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків.

У Херсонській області почав роботу мобільний центр раннього розвитку, профінансований за підтримки 30 фінських компаній.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Кольоровий, прикрашений мультяшними персонажами. Такий центр раннього розвитку «на колесах» буде працювати в Херсонській області. Автобус обладнаний усіма необхідними матеріалами для занять із дітьми, а також спортивним інвентарем для активного дозвілля. Це дозволить малечі не лише навчатися, а й весело проводити час", - написав він у Telegram.

Голова ОВА зазначив, що з дітьми займатимуться професійні дефектологи та психологи, які допомагатимуть їм долати стрес та сприятимуть соціалізації.

Автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків. Він зупинятиметься там, де є укриття.

"На жаль, через російську агресію на Херсонщині багато навчальних закладів знищено. Тому цей мобільний садок допоможе хоча б частково компенсувати відсутність дошкільної освіти і підтримати дітей, які найбільше цього потребують", - додав Прокудін.

Проєкт "Fun Academy on Wheels" реалізований за підтримки 30 фінських компаній, а також Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, Української державної служби якості освіти, Українського інституту розвитку освіти та Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Як повідомлялося, на окупованих територіях України робота дитсадків майже паралізована.

Станом на травень минулого року року було відомо про 70 зруйнованих та понад 1 300 пошкоджених російськими обстрілами дитячих садків в Україні. До початку повномасштабної війни в Україні працювали близько 15 000 закладів дошкільної освіти.