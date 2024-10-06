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На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон — Василь Особа

У Василя Особи залишились донька Ева та син Дмитро.

На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон — Василь Особа
Василь Особа
Фото: Софія Семчишин

На Сіверському напрямку загинув чоловіком дочки Ірини Фаріон Василь Особа. Він був бійцем "Легіону Свободи".

Про загибель військового повідомила його дружина Софія Семчишин.

“Горіть в пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов” — написала Софія Семчишин. 

Василь Особа був бійцем "Легіону Свободи" четвертого батальйону "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Він був мінометником зі званням старшого солдата.

У Василя Особи залишились донька Ева та син Дмитро.

Загибель Василя Особи повідомив голова Всеукраїнського обʼєднання “Свобода” Олег Тягнибок. 

“У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа” — написав політик.

  • Ірину Фаріон було вбито 19 липня, ймовірного виконавця замаху затримали у Дніпрі вже за тиждень.
  • В'ячеслав Зінченко заперечив свою провину. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внести заставу.
  • Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська та політична діяльність Фаріон і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".
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