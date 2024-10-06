На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон — Василь Особа

У Василя Особи залишились донька Ева та син Дмитро.

На Сіверському напрямку загинув чоловіком дочки Ірини Фаріон Василь Особа. Він був бійцем "Легіону Свободи".

Про загибель військового повідомила його дружина Софія Семчишин.

“Горіть в пеклі покидьки! Василя Особу вбито! Моя любов” — написала Софія Семчишин.

Василь Особа був бійцем "Легіону Свободи" четвертого батальйону "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Він був мінометником зі званням старшого солдата.

У Василя Особи залишились донька Ева та син Дмитро.

Загибель Василя Особи повідомив голова Всеукраїнського обʼєднання “Свобода” Олег Тягнибок.

“У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа” — написав політик.