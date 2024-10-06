Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня
Кейт Бланшетт, Кіану Рівз, неовестерн: 6 серіалів жовтня
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли пожежну частину у Краматорську

Особовий склад не постраждав.

Окупанти обстріляли пожежну частину у Краматорську
Фото: МВС України

Унаслідок обстрілу російськими військами міста Краматорськ на Донеччині пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє МВС України.

"Вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража", — ідеться у повідомленні.

Особовий склад не постраждав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies