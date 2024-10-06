Окупанти обстріляли пожежну частину у Краматорську

Унаслідок обстрілу російськими військами міста Краматорськ на Донеччині пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Про це повідомляє МВС України.
"Вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража", — ідеться у повідомленні.
Особовий склад не постраждав.
- 2 жовтня російська армія вдарила по місту Краматорськ трьома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СН.