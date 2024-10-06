Окупанти обстріляли пожежну частину у Краматорську

"Вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє МВС України.

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