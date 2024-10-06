Сили оборони: ворог посилює підрозділи біля Глибокого на Харківщині

У районі Тихого ворог зосередив основні зусилля на логістичному забезпечення.

Російська армія посилює підрозділи поблизу Глибокого та намагається укріпитися неподалік Лукʼянців на Харківському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Харків".

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп", — йдеться в повідомленні.

Також в Силах оборони зазначають, що біля Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях.

У районі Тихого противник зосередив основні зусилля на проведенні заходів логістичного забезпечення. Упродовж ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

У Вовчанську ворог здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.