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Росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро людей постраждали

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 2797 мирних жителів Донеччини.

Росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро людей постраждали
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

Російська армія  за минулу добу вбила двох і поранила вісьмох жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 5 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Великій Новосілці і Торецьку. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 2797 та поранили 6225 мирних жителів Донеччини. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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