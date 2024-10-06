Росіяни вбили двох жителів Донеччини, восьмеро людей постраждали

Російська армія за минулу добу вбила двох і поранила вісьмох жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 5 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Великій Новосілці і Торецьку. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 2797 та поранили 6225 мирних жителів Донеччини. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- 5 жовтня армія РФ обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони Донеччини. Двоє людей загинули, шестеро отримали поранення.