Вночі ворог атакував Дніпропетровщину — двоє людей постраждали

Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

Російська армія 5 жовтня ввечері атакувала Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ударом ворожої РСЗВ ввечері була Синельниківщина. Постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Також майже десяток разів росіяни атакували Нікопольщину. Від вечора та вночі цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе.

Під обстрілами опинилися також Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються.