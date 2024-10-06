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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину — двоє людей постраждали

Під обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину — двоє людей постраждали
обстріли Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Російська армія 5 жовтня ввечері атакувала Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під ударом ворожої РСЗВ ввечері була Синельниківщина. Постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали.

Також майже десяток разів росіяни атакували Нікопольщину. Від вечора та вночі цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе.

Під обстрілами опинилися також Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються. 

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