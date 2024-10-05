Головне за суботу, 5 жовтня: обстріли Донеччини, збиття російського "Мисливця", затримання голови Хмельницького МСЕК

Бойові дії на Донеччині, 147 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 955-й день повномасштабної війни.

5 жовтня, у суботу, ЗМІ повідомили, що біля Костянтинівки Донецької області Сили оборони збили російський винищувач Су-25. Пізніше стало відомо, що ціллю став не ворожий винищувач, а новітній російський важкий літальний апарат С-70 “Мисливець”, і збив його саме винищувач РФ.

Український волонтер Сергій Стерненко оприлюднив кадри з уламками цього важкого безпілотника. Його збили в районі міста Костянтинівка у Донецькій області.

Перед падінням літака у небі бачили ракети “повітря-повітря”, ймовірно, новий С-70 "Мисливець" втратив управління та був збитий російським винищувачем.

За словами військового, "літак, який наздоганяв, йшов на 2 реактивних двигунах, той, що впав, на одному і був з повними баками“, що пояснює появу літального апарату за лінією фронту і поспішні дії винищувача.

Роботи за програмою "Охотник" ведуться в російському "ДКБ Сухого" з 2011 року. Безпілотник побудований за схемою “літаюче крило”.

Апарат зможе нести у внутрішніх відсіках озброєння ракети та авіабомби загальною масою до 2,8 тонни. Його довжина – 14 м, розмах крила – 19 м, злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн. За непідтвердженими даними, дальність польоту російського апарату складе близько шести тисяч кілометрів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 жовтня відбулося 147 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби росіяни 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 26 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 жовтня – в новині.

На Донеччині за добу російська армія вбила двох людей та ще шістьох поранила, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 окупанти, ймовірно, з артилерії вдарили по м. Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.

Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.

О 15:00 під бомбовий удар потрапило і м. Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів, затримали та повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Про це повідомили у ДБР та в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Докладніше – в новині.

ДБР повідомило Суспільному, що вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи.

У цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози, розповіла речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Більше інформації – в новині.

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