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Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Білопільська громада: здійснено пуск 1 КАБ (2 вибухи), удари FPV дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи), артилерійські обстріли (14 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Середино-Будська громада: завдано атаку FPV дронами (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удари FPV дронами (14 вибухів), пуск КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи), артилерійський обстріл (10 вибухів).

Миколаївська громада: були удар баражуючим боєприпасом «Ланцет» (1 вибух), удари FPV дронами (4 вибухи).

Річківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 цивільні особи.

Новослобідська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

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