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На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє людей поранені

Внаслідок атаки поранення отримали 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, троє людей поранені
Фото: Сумська ОВА

На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на рейсовий автобус, повідомляє ОВА. 

“Сьогодні ворог вчергове здійснив воєнний злочин проти мирного населення Сумщини. В Річківській громаді Сумського району росіяни з БПЛА скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус “Суми-Річки”. Внаслідок вибуху отримали поранення троє мирних жителів та пошкоджено маршрутний автобус”, – йдеться у повідомленні.

Жителів Сумської області просять бути максимально уважними та обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок атаки поранення отримали 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

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