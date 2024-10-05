У вечірньому зверненні 5 жовтня президент Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання Контактної групи у формати “Рамштайн” на наступному тижні.

“Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки “Рамштайну” – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно”, – сказав президент.

Він зазначив, що цими днями будуть політичні консультації між командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – фронт передусім. Зеленський підкреслив, що все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. За його словами, у світу є цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру.

“Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий, так само як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним”, – сказав Зеленський.