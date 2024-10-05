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ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницького МСЕК

У списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницького МСЕК
Обшук у голови Хмельницького МСЕК
Фото: ДБР

ДБР повідомило Суспільному, що вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи.

У цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози, розповіла речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

В свою чергу, адвокатка Наталія Свірневська зазначила, що тепер слід встановити, правильний чи неправильний вказаний діагноз. 

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“Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", — розповіла адвокатка.

Вона додала, що якщо буде доведено, що у людини зі списку неправильний діагноз "встановлено" з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. 

В такому випадку фігурантам загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років.

А якщо буде встановлено, що за встановлення такого діагноза були надані гроші, такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

  • Затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка напередодні під час слідчих дій викинула через вікно пів мільйона доларів.
  • Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.
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