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Сили оборони півдня знищили російський ЗРК "ТОР"

Сили оборони знищили 16 БПЛА типу Shahed 136\137 та уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти й 1 місце зберігання боєприпасів.

Сили оборони півдня знищили російський ЗРК "ТОР"
ЗРК 'Тор' Національної гвардії Кіпру
Фото: Babak Taghvaee

За минулу добу Сили оборони знищили 28 одиниць та ліквідували 107 російських окупантів.

Про це інформують Сили оборони півдня України.

За 4 жовтня ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БПЛА типу "Ланцет", скинув з БПЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.

Упродовж доби втрати особового складу противника становили 107 осіб. Також ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 ЗРК "ТОР";
  • 18 одиниці автомобільної та броньованої техніки;
  • 3 БПЛА;
  • 4 гармати;
  • 2 станції РЕБ.

Також Сили оборони знищили 16 БПЛА типу Shahed 136\137 та уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти й 1 місце зберігання боєприпасів.

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