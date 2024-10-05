Сили оборони півдня знищили російський ЗРК "ТОР"

Також Сили оборони знищили 16 БПЛА типу Shahed 136\137 та уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти й 1 місце зберігання боєприпасів.

Упродовж доби втрати особового складу противника становили 107 осіб. Також ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

За 4 жовтня ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БПЛА типу "Ланцет", скинув з БПЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.

Про це інформують Сили оборони півдня України.

За минулу добу Сили оборони знищили 28 одиниць та ліквідували 107 російських окупантів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies