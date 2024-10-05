Сили оборони півдня знищили російський ЗРК "ТОР"

За минулу добу Сили оборони знищили 28 одиниць та ліквідували 107 російських окупантів.
Про це інформують Сили оборони півдня України.
За 4 жовтня ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БПЛА типу "Ланцет", скинув з БПЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.
Упродовж доби втрати особового складу противника становили 107 осіб. Також ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 ЗРК "ТОР";
- 18 одиниці автомобільної та броньованої техніки;
- 3 БПЛА;
- 4 гармати;
- 2 станції РЕБ.
Також Сили оборони знищили 16 БПЛА типу Shahed 136\137 та уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти й 1 місце зберігання боєприпасів.