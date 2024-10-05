Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
ГоловнаСуспільствоЖиття

Йшов до Словаччини і заблукав: прикордонники врятували нелегала, який заблукав у горах

25-річний киянин блукав горами через вказівки "куратора" із інтернету.

Йшов до Словаччини і заблукав: прикордонники врятували нелегала, який заблукав у горах
Знайдений у горах нелегал
Фото: ДПСУ

У Карпатах прикордонники розшукали порушника, який хотів нелегально потрапити до Словаччини, але заблукав і сам попросив про допомогу.

Про це повідомили у ДПСУ.

Військовослужбовці відділу «Новоселиця» знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого нелегала після більш ніж півдобового перебування у лісі.

25-річний киянин хотів незаконно потрапити до Словаччини. Він сконтактувався через соцмережі з "координатором", який за 2000 доларів США мав допомогти у перетині. Чоловік переказав необхідну суму коштів на рахунок невідомого і далі діяв за його вказівками.

Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді і під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу. Він зателефонував на «Гарячу лінію» Держприкордонслужби і повідомив свої координати.

На пошуки правопорушника вислали прикордонні наряди від відділу «Новоселиця». Чоловіка знайшли у лісі знесиленого та переохолодженого. Його доставили у прикордонний підрозділ, надали необхідну допомогу, забезпечили сухим одягом та нагодували. Він розповідав, що уже не сподівався вціліти, оскільки сильно змерз та постійно чув звуки диких звірів. 

"На щастя, життю затриманого уже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України", –  додали у ДПСУ.

Нещодавно на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити за кордон через кукурудзяне поле.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies