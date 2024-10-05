Йшов до Словаччини і заблукав: прикордонники врятували нелегала, який заблукав у горах

У Карпатах прикордонники розшукали порушника, який хотів нелегально потрапити до Словаччини, але заблукав і сам попросив про допомогу.

Про це повідомили у ДПСУ.

Військовослужбовці відділу «Новоселиця» знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого нелегала після більш ніж півдобового перебування у лісі.

25-річний киянин хотів незаконно потрапити до Словаччини. Він сконтактувався через соцмережі з "координатором", який за 2000 доларів США мав допомогти у перетині. Чоловік переказав необхідну суму коштів на рахунок невідомого і далі діяв за його вказівками.

Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді і під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу. Він зателефонував на «Гарячу лінію» Держприкордонслужби і повідомив свої координати.

На пошуки правопорушника вислали прикордонні наряди від відділу «Новоселиця». Чоловіка знайшли у лісі знесиленого та переохолодженого. Його доставили у прикордонний підрозділ, надали необхідну допомогу, забезпечили сухим одягом та нагодували. Він розповідав, що уже не сподівався вціліти, оскільки сильно змерз та постійно чув звуки диких звірів.

"На щастя, життю затриманого уже нічого не загрожує. Втім, йому доведеться відповісти перед судом за спробу незаконно перетнути державний кордон України", – додали у ДПСУ.

Нещодавно на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися потрапити за кордон через кукурудзяне поле.