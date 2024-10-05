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Міненерго: в Україні знеструмлені 508 населених пунктів

Енергетики відновили живлення для понад 17 тисяч споживачів.

Міненерго: в Україні знеструмлені 508 населених пунктів
Фото: тг-канал Укренерго

Станом на ранок 5 жовтня в Україні через бойові дії та технологічні порушення без електрики залишаються 508 населених пунктів.

Про це повідомляє Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 17 441 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 508 населених пунктів.

Через попередні ворожі обстріли минулої доби для недопущення перевантаження обладнання в мережі оператор системи передачі застосовував графіки аварійних відключень у частині Сумської та Полтавської областей.

Також відомо, що за минулу добу через обстріли та бойові дії були знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У Харківській області внаслідок падіння БПЛА одночасно вимикалось кілька повітряних ліній, проте споживачі не знеструмлювались.

У Донецькій області внаслідок обстрілу знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та залізниця (руху потягів не було).

Окрім того, у Вінницькій області з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Наразі живлення відновлено.

У Житомирській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанція та побутові споживачі, а також залізниця (збоїв у русі потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.

Крім цього, у Кіровоградській області під час огляду повітряної лінії виявили крадіжку обладнання, про що повідомили до поліції.

Увечері 4 жовтня російська армія атакувала обʼєкт інфраструктури у Миколаєві. За попередньою інформацією, ворог запустив ракети типу Х-59/Х-69.

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