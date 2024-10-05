Державна прикордонна служба України опублікувала ексклюзивні кадри спільної операції з підрозділами ГУР МО за газовидобувні вишки у Чорному морі.
Про це ідеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.
"Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі. Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець", — ідеться у повідомленні.
Утримання газовидобувних вишок дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону.