Підрозділи ДПСУ спільно з ГУР МО відбили у ворога стратегічно важливі об'єкти.

Державна прикордонна служба України опублікувала ексклюзивні кадри спільної операції з підрозділами ГУР МО за газовидобувні вишки у Чорному морі.

Про це ідеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.

"Спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі. Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець", — ідеться у повідомленні.

Утримання газовидобувних вишок дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону.