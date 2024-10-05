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Сапери ДСНС знешкодили дві авіабомби та понад 250 російських мін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на території України знешкоджено понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів.

Сапери ДСНС знешкодили дві авіабомби та понад 250 російських мін
Фото: Макс Требухов

За добу 4 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС України обстежили територію площею 148,81 га і знешкодили 253 одиниці вибухонебезпечних предметів, зокрема 2 авіаційні бомби.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області — 35 тис. 867, Херсонщині — 16 тис. 596, Донеччині — 14 тис. 848, Київщині — 11 тис. 403, Миколаївщині — 9 тис. 374, Чернігівщині — 6 тис. 952, Сумщині — 4 тис. 433", — ідеться в повідомленні.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 533 тис. 481 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, зокрема 4 тис. 020 од. авіаційних бомб.

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