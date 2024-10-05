Сапери ДСНС знешкодили дві авіабомби та понад 250 російських мін

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на території України знешкоджено понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів.

За добу 4 жовтня піротехнічні підрозділи ДСНС України обстежили територію площею 148,81 га і знешкодили 253 одиниці вибухонебезпечних предметів, зокрема 2 авіаційні бомби.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області — 35 тис. 867, Херсонщині — 16 тис. 596, Донеччині — 14 тис. 848, Київщині — 11 тис. 403, Миколаївщині — 9 тис. 374, Чернігівщині — 6 тис. 952, Сумщині — 4 тис. 433", — ідеться в повідомленні.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 533 тис. 481 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, зокрема 4 тис. 020 од. авіаційних бомб.